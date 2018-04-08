Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 250 araçlık konvoyla bekliyorlar



- Van’ın Muradiye ilçesinde yaklaşık 250 araçlık konvoy, kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere il merkezine hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan AK Parti Van İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kongresi öncesi Muradiye ilçesinde de hazırlıklar yapıldı. Yaklaşık 250 araçlık konvoyla ilçe merkezinden hareket eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak üzere il merkezine hareket etti. Bu arada, Muradiye Devlet Hastanesinde kadroya geçen taşeron işçileri de bir pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler. (MSA-Y)

