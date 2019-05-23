Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki 'İslam' ifadesidir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki 'İslam' ifadesidir" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı - - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu. (1)
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