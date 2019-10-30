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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir kardeşimizi eski AK Parti'li olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir kardeşimizi eski AK Parti'li olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir kardeşimizi eski AK Parti'li olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakilerle selamlaşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. (1)

İl Başkanları Toplantı 

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