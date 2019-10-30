Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir kardeşimizi eski AK Parti'li olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir kardeşimizi eski AK Parti'li olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakilerle selamlaşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. (1)
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