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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir denetim ve düzenlemenin olmadığı sosyal medya mecrasında, yalan ve provakatif haberler hızla yayılıyor' - OSAKA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir denetim ve düzenlemenin olmadığı sosyal medya mecrasında, yalan ve provakatif haberler hızla yayılıyor' - OSAKA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetim ve düzenlemenin olmadığı sosyal medya mecrasında, yalan ve provakatif haberler hızla yayılıyor" - OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Sosyal Medya Basın Toplantısı Toplantı 

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