Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir denetim ve düzenlemenin olmadığı sosyal medya mecrasında, yalan ve provakatif haberler hızla yayılıyor' - OSAKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetim ve düzenlemenin olmadığı sosyal medya mecrasında, yalan ve provakatif haberler hızla yayılıyor" - OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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