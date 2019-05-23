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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir" - ANKARA - 12. Çalışma Meclisi Toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir."

Lyon Çekim 

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