Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir" - ANKARA - 12. Çalışma Meclisi Toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir."
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