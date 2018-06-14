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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hemşehrileri tarafından uğurlandı - RİZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan hemşehrileri tarafından uğurlandı - RİZE

- Gençlerden oluşan grubun tezahurat yapması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ve aracından inmesi - Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesiRİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu ilçesinden hemşehrileri tarafından uğurlandı.Bazı programlara katılmak için Rize 'ye gelen ve temaslarının ardından memleketi Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrileri onu uğurlamak üzere toplandı.Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen gençlerin, "Başkan gençlik seni istiyor." diye seslenmeleri üzerine makam aracından inen Erdoğan, gençlerle sohbet ederek bazılarıyla fotoğraf çektirdi.Vatandaşları selamlayan ve daha sonra ilçenin futbol sahasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Güneysu'dan ayrıldı.

Futbol Sahası Makam Aracı Helikopter 

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