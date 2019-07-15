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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı

Erdoğan'ın helikopterle alandan ayrılması

Şehit Açılış Töreni Yan Etki Anma Etkinliği Helikopter 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikten ayrıldı. Havalimanından helikopterle ayrılan Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda anma etkinliği düzenlendi.
Etkinlik alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı ve isimleri tek tek okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik alanını dolduran binlerce vatandaşa hitap etti. Programın ardından Erdoğan helikopterle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması bekleniyor.
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