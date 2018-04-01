Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hataylı ve Kilisli esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl süreyle erteledik' - HATAY
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hataylı ve Kilisli esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl süreyle erteledik" - HATAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak vatandaşlara hitap etti (2)