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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hataylı ve Kilisli esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl süreyle erteledik' - HATAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hataylı ve Kilisli esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl süreyle erteledik' - HATAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hataylı ve Kilisli esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl süreyle erteledik" - HATAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak vatandaşlara hitap etti (2)

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