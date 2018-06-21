Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitap etti - KAHRAMANMARAŞ
- AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve ve vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve mitinge katılanların "Dönmem Geri" türküsüne eşlik etmesi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 'ta partisinin düzenlendiği mitingde konuştu. (1)