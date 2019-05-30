Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. Erdoğan: "Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz"
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