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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Merkezini ziyaret etti (2) - MARDİN Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Merkezini ziyaret etti (2) - MARDİN Video

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması - Gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahurat yapması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisi oynaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük bir kağıda not yazarak Gençlik Merkezi'ni ziyaret edenlerin hatıra için yazdıkları notların yanına iliştirmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü enstrümanlarıyla seslendiren gençlerin yanlarında oturarak dinlemesiErdoğan'dan "Gençlik Merkezi"ne ziyaret - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini ziyaret etti - Gençlerle masa tenisi oynayan Erdoğan, satranç oynayan iki gençle sohbet etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü enstrümanlarıyla seslendiren gençlerin yanlarında oturarak, onları dinlediMARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.Erdoğan, Mardin 'deki AK Parti mitingi sonrasında "Seçim Özel Radyo Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayın sonrasında Ravza Caddesi'nde bulunan ve "Tayyip Amca çaya bekleriz" yazılı pankart asılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne geldi. Mardin liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik Merkezi'ne gelişinde alkışlarla karşıladı. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadıErdoğan, Gençlik Merkezi'nde masa tenisi oynadı ve satranç oynayan iki gençle bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü enstrümanlarıyla seslendiren gençlerin yanlarında oturarak dinledi.Gençlik Merkezi'ni ziyaret edenlerin hatıra için yazdıkları notların yanına Erdoğan da küçük bir kağıda not yazarak diğerlerinin yanına iliştirdi.Yaklaşık 45 dakika Gençlik Merkezi'nde kalan Erdoğan'a, çıkışta vatandaşlar "En büyük başkan, bizim başkan" sloganlarıyla uğurladı.

Masa Tenisi Canlı Yayın Satranç Kışla 

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