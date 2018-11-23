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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazianteplilere müjdeyi telefonla verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazianteplilere müjdeyi telefonla verdi

Bakan Albayrak ve Bakan Gül'ün telefonla konuşması,

Allah Telefon Görüşmesi Kışla 

-Erdoğan'ın konuşması,
-alkışlamalar,
-coşku ve zılgıt sesleri detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül telefon görüşmesinde, "İnşallah yarın zaten Gaziantep adayını açıklayacağız. Sizler biliyorsunuzdur" dedi.
Bir dizi ziyaret nedeniyle Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Parti İl Başkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak 4.5 ay kaldı. 4.5 ay sonra orada yeni bir dönem başlayacak, ona göre" dedi.
Coşkunun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "İnşallah yarın zaten Gaziantep adayını açıklayacağız. Sizler biliyorsunuzdur" demesi üzerine coşku devam ederken, partililer, "yah" çekip zılgıtlar attı. Bir alkış da Bakan Gül'e Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Adalet Bakanı Gül ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, az önce Gaziantep'i inşallah seçim akşamı Türkiye'de ilk üç arasına koymak üzere söz verdik efendim" diye konuştu.
Salondakiler, bu sözler üzerine bu kez Bakan Abdülhamit Gül'ü alkışlayıp, zılgıt attı.
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