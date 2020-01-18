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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'u inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'u inceledi

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Galataport projesini yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak Beyoğlu'na geldi. Erdoğan'ı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı. Yapımı devam eden proje hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik etti.
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