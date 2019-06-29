Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapanış oturuma katıldı - OSAKA İzle
- Oturumdan detaylar - Liderlerin birbirleriyle sohbeti - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar - Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi’nin ikinci gününde başlıklı kapanış oturuma katıldı.
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