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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapanış oturuma katıldı - OSAKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapanış oturuma katıldı - OSAKA

- Oturumdan detaylar - Liderlerin birbirleriyle sohbeti - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar - Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi’nin ikinci gününde başlıklı kapanış oturuma katıldı.

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