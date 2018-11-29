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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 İçin Arjantin’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 İçin Arjantin’de

Erdoğan'ın gelişi

( BUENOS AIRES ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 için Arjantin’de BUENOS AIRES

İklim Değişikliği Uluslararası Başkent Terörizm 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires’e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires’e geldi. Cumhurbaşkanlığı uçağı Türkiye saati ile 16.45’te iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacağı Arjantin’de zirve katılımcısı bazı ülke liderleri ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. G-20 Zirvesi’nde, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği ile terörizm ve göç gibi konuların ele alınması bekleniyor. G20 için Arjantin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 22.00’de ABD Devlet Başkanı Donald Trump’la bir araya gelecek. İki lider Türkiye-ABD ilişkilerini ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin temaslarının ardından 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde de Paraguay ve Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaretler, Türkiye’den Paraguay ve Venezuela’ya Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyacak. Paraguay ve Venezuela ziyaretleri sırasında ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.
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