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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fransa) Ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fransa) Ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa) Ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar" - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar."

Politika Cesar Teröristler 

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