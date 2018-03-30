Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fransa) Ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar'- ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa) Ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar" - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar."