Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Kuran-ı Kerim okunması

Türbe Ziyareti 

-Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan’da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı