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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti - İSTANBUL

- DetaylarCumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.Erdoğan, partisince Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen mitingin ardından AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.Erdoğan, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbe ziyaretinden sonra cülus yolunu kullanarak Eyüpsultan'dan ayrıldı.Erdoğan'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Türbe Ziyareti Milletvekili 

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