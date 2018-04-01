Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin" - ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.(3Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin."