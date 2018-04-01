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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin" - ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.(3Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin."

Mazlum Teröristler 

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