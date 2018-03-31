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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyonun anası da babası da faizdir' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyonun anası da babası da faizdir' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun anası da babası da faizdir" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir."

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