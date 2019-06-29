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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü - OSAKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü - OSAKA

- Görüşmeden detaylarTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

İletişim 

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