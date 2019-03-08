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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En büyük gücümüz olan aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum' - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En büyük gücümüz olan aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum' - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En büyük gücümüz olan aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum" - ŞANLIURFA - "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'' - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimiŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması''na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum''

Felaket 

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