Cumhurbaşkanı Erdoğan - Doğu Guta'dan gelen yaralılara yönelik çalışmalar - ANKARA
- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (5)