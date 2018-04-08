Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu Guta’da bugün yine yavrular şehit edildi, ey batı bu yavrulara ne zaman dönüp bakacaksınız”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Guta’da bugün yine yavruların şehit edildiğine dikkat çekerek, “Ey batı, Doğu Guta’da şehit edilen bu yavrulara ne zaman dönüp bakacaksınız da bunlar, ‘Adil davranıyor’ diyeceğiz. Sizin demokrasi, insan hakları anlayışınıza yazıklar olsun. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara, ‘Cehenneme kadar yolunuz var’ diyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi ve demokraside güçlendikçe kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirtti.

Bu durumun ülkenin geleceği ile ilgili kararlarda kendi iradelerinin daha kararlı bir şekilde almanın önünü açtığını vurgulayan Erdoğan, “Onlar saldırdıkça Türkiye olarak, 81 milyon olarak daha da kenetleniyoruz. Geçmişte 3-5 milyar dolardık spekülasyonla Türk ekonomisini hedef alanlar bugün 10-20 katını ortaya sürüyorlar ama istediklerini alamıyorlar. Kuduruyorlar ve olmadık yerlerden saldırıyorlar. Bizi destekleyeceklerine terör örgütlerinin ağzı ve talepleriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden insan haklarından dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yürümekten geri durmuyorlar. Teröristleri saraylarda ağırlıyorlar. Önce mademki terör örgütlerine karşısın, bizim yanımızda olacaksın. Bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başını ağrıtacak. Her gün ülkemizi hedef alan terör örgütleri konusunda tek bir samimi söz söylemeyen batılılar Türkiye’nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonları engellemek için 40 takla atıyorlar” dedi.

“Türkiye’nin terör saldırılarına cevap vermesini istemiyorlar” Afrin’de bulunan tünellerin içinden kamyon geçtiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun çimentoları nereden geliyor. Hemen bu tünellerin yapıldığı yerin doğusunda çimento tesisleri var, oradan alıyorlar. Mikserlerle gelip orada döküyorlar. Bunlara inşallah bu hesabı yine onlar soracak. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa ütüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye’nin topraklarına yönelik terör saldırılarını cevap vermesini istemiyorlar. Afganistan’da 100 hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanlar, İsrail’in katlettiği silahsız Filistinlilere kulaklarını tıkayanlar, terör örgütlerinin destekçilerine kulaklarını sonuna kadar açıyorlar” diye konuştu.

“Suriye’deki rejimi halen savunanlar var” Doğu Guta’da bugün yine yavruların şehit edildiğine ve halen Suriye’deki rejimi savunanların olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ey batı, Doğu Guta’da şehit edilen bu yavrulara ne zaman dönüp bakacaksınız da bunlar, ‘Adil davranıyor’ diyeceğiz. Sizin demokrasi, insan hakları anlayışınıza yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle vücutlarına zerk ediyorlar ama farkında değiller. Türkiye olarak kendi mücadelemizi belirlediğimiz strateji doğrultusunda sonuna kadar sürdüreceğiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara, ‘Cehenneme kadar yolunuz var’ diyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, AK Parti Van İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kongresi’ne katılmak üzere kentten ayrıldı. (MP-Y)

