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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir' İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir' İzle

Erdoğan'ın açıklamaları

Özgürlük Küresel Ekonomi Yatırımcı Çekim 

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( NEW YORK -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"- "Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor"- "Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor" - "En çok turist çeken 6. ülke konumuna geldik" NEW YORK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TAİK tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" Gala yemeğinde açıklamalarda bulundu.
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