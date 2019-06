Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın ilçe seçim kurullarıyla ilgili kararını değerlendirdi: 'Biz bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya bu konuda itirazi kaydımız düştük' İzle

-Özçekim yapmaları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, YSK'nın ilçe seçim kurullarıyla ilgili kararını değerlendirerek; " Biz bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya bu konuda itirazi kaydımız düştük" dedi.

S-400 anlaşması konusunda geri adım atmanın söz konusu olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Amerika'nın terör örgütlerine verdiği silah desteği üzüntü verici" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ramazan bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın birliğine , beraberliğine, vesile olmasını diliyorum. Çok farklı dönemde bayramımız kutladık. Tüm temennimiz ülkemizin birliğinin ,beraberliğinin, daim olması. İçişleri Bakanımız Kato dağında jandarma genel komutanımızla beraber . Telefon görüşmesi yaptım. Pençe harekatını yürütmek üzere Savunma bakanımız, kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla aynı aynı şekilde telefonda görüşme yaptık. Pençe harekatı devam ediyor . En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde ediyor. Sonlandırana kadar da devam edecek" dedi.

YSK'nin ilçe seçim kurulları ile ilgili kararının değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yanlış anlaşılma var. Netleşmiş değil. Biz bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya bu konuda itirazi kaydımız düştür. Bazılar bunu sandık kurulu olarak ifade ediyor. Sandık kuruluyla alakası yok. Seçim kuruluyla böyle bir şey söz konusu. YSK'da karar verecek. Burada şöyle bir incelik var. Hakimlerle ilgili karar mercii YSK değil. Hakimlerle ilgili kararı HSYK verir. Tüm bunlarla beraber böyle bir süreçte bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye vesile eder " dedi.

ABD Başkanı Trump'ın İdlib'de bombardımanı durdurma çağrısına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Putin ile bu konuyu görüştük. Trump ile de görüştük .Suriye, İdlib , Münbiç , Fırat'ın doğusu o koridorla alakası olan bütün ülkelerle görüşmeye devam ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz , kararlılığımız aynen devam edecektir. Trump'ın İngiltere seyahati var. Herhangi bir durumda yine kendisiyle görüşürüz. Varil bombalarıyla falan yapılan saldırılar, siviller üzerinde üzüntü verici. Bundan bir an önce sıyrılmak gayreti içerisindeyiz. Oradaki örgütler konusunda hassasiyetimiz istihbarat örgütümüz vasıtasıyla devam ediyor. Dileriz ki bir an önce sukut sağlansın"dedi.

S-400'ler ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S- 400 konusunda bizim attığımız bir adım var, anlaşma var. Kararlılığımız var. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Amerika'ya karşı teklifimiz yaptık. Heyetler oluşturulsun, çalışma yapsın diye. Bize en az Rusya kadar olumlu bir teklif gelirse Patriotlar konusunda adım atabiliriz. Fakat Patriot ile ilgili Amerika tarafından olumlu karşı teklif gelmedi. . Uluslararası ticarette kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir . Bu olmadığı takdirde almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas hareket ediyorsa, biz de Türkiye olarak menfaatimizi düşünerek adım atacağız. NATO çerçevesinde Amerika ile stratejik ortağız. Amerika'nın terör örgütlerine verdiği silah mühimmat desteği üzüntü vericidir. Bunlar az rakamlar değil. Biz paramızla istediğimiz halde alamıyoruz. Bunlar düşündürücü. Zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelde İstanbul'da olacağını söyleyerek basın mensuplarıyla şakalaştı. Bu sırada gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selfie çekilmek istediklerini söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Selfie değil özçekim" diyerek basın mensuplarının bu isteğini geri çevirmedi.