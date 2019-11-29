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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘dan tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘dan tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediyesi

Fotoğraflar

( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İkmal Maliye okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz ziyaret İSTANBUL

Tezkere Temel Atma Töreni 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma törenin ardından İkmal Maliye okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. umhurbaşkanı Erdoğan, burada vatani görevini ifa eden askerlerle bir süre sohbet ederek, Lojistik Destek Taburu’nda tezkeresine 10 gün kalan bir askere kalemini hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma törenin ardından İkmal Maliye okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatani görevini ifa eden askerlerle bir süre sohbet ederek, Lojistik Destek Taburu’nda tezkeresine 10 gün kalan bir askere kalemini hediye etti.
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