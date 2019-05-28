Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe' harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe' harekatı mesajı

Mesaj

( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe" harekatı mesajı İSTANBUL

Sosyal Medya Sınır Ötesi Teröristler 


- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını paylaştı. (EY
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı