Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe' harekatı mesajı



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını paylaştı. (EY

