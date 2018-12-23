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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan oğlu için şehitlik istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan oğlu için şehitlik istedi

Sahneden görüntüler

Açılış Töreni Sosyal Tesis Küçük Kız Şehit Annesi Kız Çocuğu 

-Erdoğanla kızın konuşması
-Fatma Betül Sayan Kaya’nın şehit annesini bulması ve diyalog
-Şehit annesi röp
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy’de toplu açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşan acılı bir anne, şehit olduğunu iddia ettiği oğlu için yardım istedi. Cumhurbaşkanına ulaşan Acılı anne Mesturiye Varda, “Geçen sene oğlum Şırnak Uludere Hilal karakolunda kan kaybından şehit oldu. Ne bir tören oldu ne kimse geldi, oğlumun şehitliğini istedim yardımcı olacaklarını söylediler” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy’de bir dizi sosyal tesisin açılışına katıldı.
Protokol konuşmaları ardından kurdele kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalığın arasından yanına çağırdığı Ayşegül Güngör isimli kız çocuğu ve diğer küçüklerle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi ardından Ayşegül Güngör Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan komşusu Mesturiye teyze için yardım istedi. Yardımcılarına talimat veren Erdoğan’ın konuşmasını duyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan da konuyla ilgilenerek küçük kızla birlikte kalabalığın arasına girdi. Kalabalığın arasından İsmi Mesturiye Varda olan şehit annesi olan kadına ulaşıldı. Elinde oğlunun fotoğrafıyla dolaşan acılı anne, Fatma Betül Sayan Kaya’ya durumu anlattı. AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, beraberinde götürdüğü şehit annesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giderek şehit edildiği iddia edilen oğluna şehit unvanı verilmesi ve konunun takip takipçisi olunmasını rica etti. “Oğlumun FETÖ’cüler tarafından öldürüldüğünden şüpheleniyorum Yüzlerce kişi arasından Cumhurbaşkanı’na ulaşıp şehit oğlu için yardım istediğini belirten acılı anne Mesturiye Varda, "Oğlumun şehitliği için yardım istedim onlarda konunun araştırmasını yapacaklarını söylediler. Geçen sene Şırnak Uludere’de bulunan Hilal karakolunda kasığından vurularak kan kaybından öldüğünü söylediler, getirip attılar benim üzerime. Ne bir tören ne bir ilgilenen oldu. Oğlum Mehmetcan 7 aylık askerdi, benim iki tane evladım var her ikisi de askerliğini Şırnak’ta yaptılar. Büyük oğlum da Şırnak Cizre’de askerlik yaptı. Ben küçük oğlumun Şırnak’a gideceğini duyunca 'gitme' dedim ama oğlum ‘ben vatanım için ölürsem de giderim, ölüme giderim’ dedi ve gitti. Benim evladımı o karakolda birisi öldürdü, öldürenin de FETÖ’cü olduğundan şüpheleniyorum. Vatan haini olmasa benim oğlumu neden öldürsünler. Cumhurbaşkanına ulaşarak derdimi anlattım konunun takipçisi olacaklarını söylediler, gerçek neyse ortaya çıkarılmasını istiyorum” dedi.
(UK-ÖFA
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