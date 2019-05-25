Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı - İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunan şiir için hazırlanan klip - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 36. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i "Canım İstanbul " şiiriyle andıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul " şiirini okuyarak andı.Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.
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