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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan karantinadayken doğum yapan kadına tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan karantinadayken doğum yapan kadına tebrik telefonu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Bebek Karantina Kız Çocuğu Telefon Görüşmesi 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’den gelip Mersin Kız Yurdu’nda karantina altında bulunurken doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül’ü telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu’nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül’ü tebrik ederek, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz’a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.
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