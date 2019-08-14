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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

Destici'nin telefon görüşmesi

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Ak Parti Bayramlaşma Telefon Görüşmesi 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak bayramını kutladı. Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, partisinin Eskişehir'de düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.
BBP İl Başkanlığının bayramın dördüncü günü bir otelde gerçekleştirdiği programa çok sayıda partili katıldı.
Bu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici'yi arayarak partililerin ve kendisinin Kurban Bayramını tebrik etti. Destici de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiasının bayramını kutladı. Destici ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümünü de tebrik etti. (KA
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