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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu mesajı Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu mesajı Video

Cumhurbaşkanının fotoğrafları

Mihenk Taşı 

-Cumhurbaşkanının paylaştığı sesli mesaj

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında; “Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi.
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