Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek, inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız.' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek, inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız." - İSTANBUL - Esenyurt ilçe mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt ilçe mitinginde vatandaşlara hitap etti.