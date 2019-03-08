Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı - ŞANLIURFA Haberi
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiye gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışta vatandaşlarla sohbet etmesiŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.Çeşitli temaslarda bulunmak Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için yol güzergahında bulunan Uğurlu Mahallesi'ndeki Mustafa Okkaş Camisi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.
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