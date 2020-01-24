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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı Haberi

Erdoğan konvoyu

Cuma Namazı 

-Vatandaşlar
-gidiş

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazını Üsküdar Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne gitmek üzere camiden ayrıldı.
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