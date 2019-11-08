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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Cenaze töreninden görüntü

Cenaze Cuma Namazı 

-Erdoğan'dan görüntü
-Erdoğan'In kısa duası
-Erdoğan'ın tabutu omuzlaması
-Detay

( İSTANBUL )- Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Cenaze töreninde kısa bir dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tabutu bir süre omuzladı.
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