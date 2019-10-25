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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - İSTANBUL Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - İSTANBUL Haberi

- Çamlıca Camisinin görüntüleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesiErdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi"İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu.Danış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşemelerinden ötürü tek tek selamlaşamayacağını söyleyerek mikrofonu Erdoğan'a uzattı.Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini telaffuz etti.Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis - i Şerif de 'Vellezine meahü eşiddau alel kuffari' Kuffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Kuffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de rabbim bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağolun, varolun. Cuma bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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