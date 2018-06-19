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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı - VAN Haberi
: - Havaalanı girişinde bekleyen vatandaşlar - Uçağın inişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelişi vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak dağıtmasıVAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak için Van 'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanı girişinde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.