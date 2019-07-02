Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü - PEKİN Haberi
- Görüşmeden detaylarPEKİN (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider törenin ardından bir araya gelerek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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