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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüştü

Xi Jinpig görüşme

( DUŞANBE ) DUŞANBE

Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
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