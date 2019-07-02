Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de - PEKİN İzle

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti süresince konaklayacağı otele gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC - TRK" uçağı ile TSİ 10.10'da Pekin'e geldiPEKİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC - TRK" uçağı ile TSİ 10.10'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. Erdoğan, buradan ziyareti süresince konaklayacağı otele geçti.
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