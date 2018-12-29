Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın, hangi kılığa girerse girsin milletimiz onu tanır' - İSTANBUL Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın, hangi kılığa girerse girsin milletimiz onu tanır" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.