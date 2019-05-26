Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın doğum günü nedeniyle babasını aradı

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( ANKARA )- Erdoğan, Ceren Damar’ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verileceğini açıkladı ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019’da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Tweetler hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019’da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar’ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesini de paylaştı.

