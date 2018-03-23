Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çanakkale Belediyesinin kahraman ordumuzun Afrin başarısını kutlamak için zafer pilavı dağıtma teşebbüsünü engellemesi de bir başka utanç verici hadisedir' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Belediyesinin kahraman ordumuzun Afrin başarısını kutlamak için zafer pilavı dağıtma teşebbüsünü engellemesi de bir başka utanç verici hadisedir" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.