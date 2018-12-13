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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet'i kabul etti - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet'in güven mektubunu sunmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Guet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.Guet'in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.