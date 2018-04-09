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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyüyeceğiz hep birlikte kazanacağız' ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyüyeceğiz hep birlikte kazanacağız' ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüyeceğiz hep birlikte kazanacağız" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.
Erdoğan: "(Proje Bazlı Teşvik Sistemi) İhracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken ithalatımızı da 12 milyar 312 milyon dolar azaltacak"

Lyon Dolar Gesi İhracat 2 Milyon Dolar 

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