Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük Roman Buluşması'na katıldı - Detaylar - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Roman Buluşması"na katıldı - Detaylar - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi ve katılımcıları selamlaması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Kuran - ı Kerim tilavetinin okunması - İlahilerin okunması - Sanatçı Kibariye'nin ilahi okuması - İstanbul 3. Bölge Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez'den detay - Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar'dan detay - Kısa film gösterimi - Romanlardan dans gösterisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa film gösterimi sırasında gözlerinin dolmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"na katıldı.