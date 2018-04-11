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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük Roman Buluşması'na katıldı - Detaylar - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük Roman Buluşması'na katıldı - Detaylar - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Roman Buluşması"na katıldı - Detaylar - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi ve katılımcıları selamlaması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Kuran - ı Kerim tilavetinin okunması - İlahilerin okunması - Sanatçı Kibariye'nin ilahi okuması - İstanbul 3. Bölge Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez'den detay - Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar'dan detay - Kısa film gösterimi - Romanlardan dans gösterisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa film gösterimi sırasında gözlerinin dolmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"na katıldı.

Dera Kısa Film İlahi Dans Gösterisi Film Gösterimi 

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